Gildone | Vigili spegnono incendio in vico stretto

Nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti a Gildone, un borgo del Molise, per spegnere un incendio scoppiato in vico stretto. Le vie strette e il centro storico antico hanno complicato le operazioni di soccorso, ma gli operatori sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento.

Un incendio scoppiato nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo 2026 ha messo alla prova la prontezza dei soccorritori a Gildone, un borgo del Molise dove le vie strette e il tessuto urbano antico rappresentano una sfida logistica complessa. Alle ore 15:45, l’allarme lanciato verso la centrale operativa 112 ha mobilitato cinque unità operative che hanno raggiunto in tempi record il vico Melogna per affrontare fiamme già sviluppatesi al piano terra dell’abitazione coinvolta. La scena era dominata da una coltre fumosa che saturava completamente gli spazi interni, costringendo i Vigili del Fuoco a operare con autoprotettori in condizioni di visibilità quasi nulla e temperature elevate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

