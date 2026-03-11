A Fukushima si tiene una cerimonia per ricordare i 15 anni dal terremoto, dallo tsunami e dal disastro nucleare che hanno colpito la regione. La premier Takaichi partecipa all’evento insieme ad altri rappresentanti locali e cittadini. La giornata comprende discorsi e momenti di riflessione, mentre la comunità si raccoglie per onorare le vittime e sottolineare l’importanza di mantenere vivo il ricordo.

Commemorazione a Fukushima, in Giappone, in occasione del 15° anniversario del terremoto, dello tsunami e del disastro nucleare che hanno colpito la costa nord-orientale del Paese. La premier Sanae Takaichi ha presieduto la cerimonia a Fukushima, durante la quale è stato osservato un minuto di silenzio alle 14:46, l’ora in cui si era verificato il terremoto. L’11 marzo 2011 un violentissimo terremoto di magnitudo 9 ha scosso il Giappone, con epicentro nell’Oceano Pacifico a circa 24 km di profondità, causando uno tsunami con onde superiori ai 10m, che hanno travolto le coste nord-orientali del Paese, in particolare le prefetture di Miyagi, Iwate e Fukushima. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giappone, la commemorazione per i 15 anni dal disastro di Fukushima con la premier Takaichi

Articoli correlati

Giappone, la centrale nucleare più grande al mondo riparte dopo il disastro di FukushimaIl Giappone è pronto a riavviare il reattore numero 6 della centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, nel nord-ovest del Paese, la più grande al mondo...

Giappone, Takaichi rinominata premier dal ParlamentoSanae Takaichi è stata rinominata dal Parlamento giapponese per formare il suo secondo governo, dopo la schiacciante vittoria elettorale della scorsa...

FULL REMARKS: Japan PM Takaichi Honors Victims at Fukushima Memorial 15 Years After Disaster | AC1B

Una selezione di notizie su Giappone la commemorazione per i 15...

Temi più discussi: C'è una squadra della serie B rumena che ha dedicato una maglia al conte Dracula; Il terremoto che ha spostato l’asse terrestre: l’11 marzo 2011 un triplice disastro sconvolgeva il Giappone; Cosa fare a Belluno e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026.

Giappone: commemorazioni per il 15mo anniversario del disastro di FukushimaIl Giappone ha commemorato oggi il quindicesimo anniversario del terremoto e dello tsunami che l'11 marzo 2011 colpirono il nord-est ... agenzianova.com

Giappone. Celebrazioni per la commemorazione di Paolo Miki e compagni(Tokyo) Il 6 febbraio la Chiesa universale celebra la memoria dei santi Paolo Miki e compagni, i ventisei protomartiri del Giappone. Una testimonianza che, a oltre quattro secoli dal loro sacrificio, ... agensir.it

L’11 marzo 2011 il Giappone venne sconvolto da una delle peggiori catastrofi della sua storia. Alle 14:46 un terremoto di magnitudo 9 scosse l’oceano al largo della costa nordorientale. Quaranta minuti dopo arrivò lo tsunami: muri d’acqua alti fino a 40 metri tr - facebook.com facebook

Grazie alla Fondazione Italia Giappone che consiglia il mio libro. Thank you to the Italy-Japan Foundation for recommending my book #YuzuruIlVoloDelSamurai #YuzuruTheFlightOfTheSamurai x.com