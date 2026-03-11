Gianfranco Rosi ha realizzato il documentario intitolato “Pompei: Sotto le nuvole” che si concentra sulla storia e l’ambiente della città di Pompei. Il regista ha lavorato a stretto contatto con il paesaggio naturale e con i resti dell’antica città romana. Il film mette in luce aspetti della zona noti per la loro importanza storica e naturale.

Gianfranco Rosi, regista di Pompei: Sotto le nuvole, un documentario sulla cosiddetta ‘Terra Infirma’, parla del suo lavoro a contatto con la natura e con un luogo ricco di storia come la città di Pompei. In un Podcast riportato da Deadline, un’interessante estratto in cui il regista ci racconta quanto avvenuto sul set e in fase di sceneggiatura. Il film documentario arriverà su Mubi dal 27 marzo. Napoli al centro: tra paura e beltà. La città di Napoli, nell’Italia meridionale, è costruita sulla storia: una metropoli moderna costruita su antiche rovine di epoca romana. Questa ampiezza temporale conferisce una sorta di stabilità al luogo, ma è anche intrinsecamente instabile a causa della vicinanza del Vesuvio e del supervulcano dei Campi Flegrei a ovest della città, che innescano una costante attività sismica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gianfranco Rosi e il suo docufilm: ‘Pompei: Sotto le nuvole’

