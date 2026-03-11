Ghesquière al Louvre | natura e tech fondono l’inverno 2026

Al Louvre di Parigi si è svolta la sfilata della collezione Inverno 2026 di Louis Vuitton, con Nicolas Ghesquière alla guida del brand. La passerella si è aperta nel Cour Carrée, trasformato in un’installazione che combina elementi naturali e tecnologie avanzate. La presentazione ha coinvolto modelli e pubblico, evidenziando un’attenzione particolare alla sperimentazione visiva e all’uso di materiali innovativi.

Nel cuore di Parigi, al Cour Carrée del Musée du Louvre, si è appena aperta la passerella Louis Vuitton per la collezione Inverno 2026, dove Nicolas Ghesquière ha trasformato lo spazio in un paesaggio scultoreo che fonde natura e tecnologia. Lo scenografo Jeremy Hindle ha creato un ambiente sospeso tra passato e futuro, evocando le valli verdi della città natale del fondatore nel Massiccio del Giura. L'evento, svoltosi questa mattina, presenta una visione audace dove l'esterno e l'interno convergono, offrendo un quadro pastorale reinterpretato attraverso uno sguardo iper riconoscibile che unisce artigianato e futurismo. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu

