Gesualdo AV – Furto in abitazione | denunciato dai Carabinieri grazie all’analisi del DNA

A Gesualdo, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 35 anni proveniente dall’Est Europa dopo aver trovato tracce di sangue sulla scena di un furto in abitazione. L’indagine si è conclusa con l’identificazione del sospettato attraverso l’analisi del DNA, che ha confermato la sua presenza nel luogo. La denuncia è stata presentata dalle forze dell’ordine sulla base di queste prove.

Furto in abitazione a Gesualdo: grazie alle tracce ematiche, Carabinieri denunciano 35enne dell’Est Europa.. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono senza sosta l’attività di contrasto alla criminalità predatoria, anche attraverso l’impiego di avanzate tecniche investigative. In tale ambito, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano hanno denunciato un 35enne originario dell’Est Europa, ritenuto responsabile di un furto in abitazione consumato nel comune di Gesualdo. Determinanti per l’individuazione del presunto responsabile sono state le tracce ematiche repertate dai Carabinieri intervenuti sulla scena del crimine e successivamente comparate dai tecnici specializzati del Ra. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Gesualdo (AV) – Furto in abitazione: denunciato dai Carabinieri grazie all’analisi del DNA Articoli correlati Gesualdo, furto in abitazione: denunciato 35enneI Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono senza sosta l’attività di contrasto alla criminalità predatoria, anche attraverso... Forino (AV): furto di energia elettrica, denunciato dai CarabinieriUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.