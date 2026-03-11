Gesù e Cristo il grande dilemma Il teologo Mancuso ospite a ’Storie’

Il teologo Mancuso è stato ospite nel programma ’Storie’ per discutere del grande dilemma tra Gesù e Cristo, una domanda che da oltre duemila anni interessa la storia del cristianesimo. Durante l’intervento, sono stati analizzati alcuni aspetti fondamentali di questa distinzione e il loro ruolo nella fede e nella prassi religiosa. Nessuna opinione personale è stata inserita, limitandosi ai fatti e alle interpretazioni storiche.

C’è una domanda che attraversa da duemila anni la storia del cristianesimo e che continua a interrogare credenti e studiosi: chi è davvero Gesù? L’uomo di Nazareth raccontato dai Vangeli o il Cristo della fede elaborato dalla tradizione teologica? A questa tensione tra storia e interpretazione è dedicato l’ultimo libro del teologo Vito Mancuso, ‘Gesù e Cristo’, al centro dell’incontro in programma domani, alle 18, alla mediateca regionale ligure. L’appuntamento rientra nella rassegna ‘Storie. Incontri d’autore alla Spezia’, curata da Benedetta Marietti e promossa da Fondazione Carispezia insieme al Comune della Spezia con il supporto del Sistema bibliotecario urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

