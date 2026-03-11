Genova superba tra Van Dyck e camelie | guida d’autore tra arte carruggi e giardini segreti

Genova si presenta come una città che combina arte, natura e tradizione, con un patrimonio ricco di dipinti di Van Dyck e giardini di camelie. La città si sviluppa tra i carruggi antichi e i giardini nascosti, offrendo un viaggio tra scorci storici e angoli segreti. Le sue vie e i suoi spazi verdi raccontano di un passato intenso e di un presente che conserva intatta la sua identità.

Esiste una Genova che non si concede subito, una città verticale che profuma di salmastro e di ardesia, dove il tempo sembra essersi incagliato tra le pieghe dei panni stesi e l'oro barocco dei suoi palazzi nobiliari. Non è solo un porto, ma un organismo vivente fatto di contrasti stridenti, capace di accogliere il viaggiatore con l'austera eleganza dei suoi Rolli e la veracità dei suoi vicoli ombrosi. Decidere cosa visitare a Genova significa accettare un invito a perdersi, per poi ritrovarsi davanti a un orizzonte che si spalanca improvviso tra i tetti, proprio come facevano i grandi mercanti del Siglo de los Oro, quando la Superba era il centro finanziario del mondo e l'arte diventava il linguaggio universale del potere.

