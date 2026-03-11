Genova si liberi dalla Salis!

A Genova si chiede di liberarsi dalla presenza di Silvia Salis. A Roma, il 11 marzo, una Salis visibilmente stanca si è presentata in consiglio comunale. La donna ha mostrato un umore cupo, probabilmente legato alle numerose notti passate in bianco. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti senza che siano stati forniti dettagli su eventuali motivazioni.

Roma, 11 marzo – È una Silvia Salis dall’umore nero probabilmente a causa delle sue innumerevoli notti bianche quella che si presenta in consiglio comunale. Compitino già preparato e fresco di stampa, aria da scolaretta post notte prima degli esami e nenia monotematica d’ordinanza da far imbarazzare qualsiasi esponente rosso (per davvero) nella ennesima puntata della saga delle tensioni legate alla presenza di CasaPound in via Montevideo, nata da una dichiarazione presentata da esponenti cittadini di Lega e Fratelli d’Italia circa un incontro tra il Sindaco e il centro sociale Genova antifascista il 17 febbraio Palazzo Tursi. Il politichese della Salis. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Silvia Salis - Ieri in Consiglio Comunale (25.02.26)

