A Genova, dal 16 marzo al 7 giugno, si svolge una rassegna jazz con quattro concerti nei teatri storici della città. L’evento vede la partecipazione di artisti internazionali e musicisti italiani, portando sul palco performance di alto livello in diverse date distribuite nel periodo. La manifestazione si svolge in luoghi emblematici della tradizione musicale genovese, attirando appassionati e curiosi di musica dal vivo.

Genova accoglie una nuova rassegna jazzistica dal 16 marzo al 7 giugno, ospitando stelle internazionali e talenti nazionali in due teatri storici. La Fondazione Carige guida il progetto con la direzione artistica di Zenart Management, coinvolgendo il Teatro della Gioventù e il Teatro Carlo Felice come sedi principali. Una piattaforma per il patrimonio culturale ligure. L’evento si inserisce nel tessuto produttivo della città, trasformando spazi culturali in motori di aggregazione sociale. La scelta dei luoghi non è casuale: il Teatro della Gioventù e il Teatro Carlo Felice rappresentano pilastri della vita genovese, ora riattivati per un ciclo di quattro concerti ad alto livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova jazz: 4 concerti con stelle internazionali nei

