A Genova, dopo settimane di attesa, 52 famiglie di via Napoli al civico 72 potranno tornare nelle loro case. Lo sgombero forzato, che ha coinvolto il palazzo colpito da una frana, sta per terminare e questa sera gli abitanti potranno riprendere la loro quotidianità. La situazione si risolve dopo un intervento di messa in sicurezza.

Lo sgombero forzato che ha colpito via Napoli a Genova sta per concludersi: questa sera i 52 residenti del palazzo al civico 72 potranno rientrare nelle loro abitazioni dopo settimane di attesa. La decisione segue l’approvazione delle verifiche tecniche condotte da personale specializzato, che hanno confermato la stabilità strutturale dell’edificio e dei muri di sostegno circostanti. La sindaca Silvia Salis ha espresso gratitudine verso gli operatori della Protezione Civile e gli uffici comunali per il lavoro svolto durante le settimane di emergenza. L’assessore alla Protezione Civile Massimo Ferrante ha dettagliato come l’installazione di un sistema di monitoraggio con otto inclinometri abbia permesso di verificare l’assenza di movimenti franosi significativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: dopo la frana, 52 famiglie tornano a casa

