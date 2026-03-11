Il presidente della Regione Liguria ha commentato la vicenda del presunto dossieraggio nei confronti di alcuni giornalisti del Secolo XIX. Ha affermato che non esiste alcun dossier e che sono state rese pubbliche informazioni private. Bucci ha anche parlato dei contatti avuti con il direttore della testata. La questione riguarda le dichiarazioni e i fatti che si sono susseguiti nelle ultime settimane.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci interviene sul caso del presunto dossieraggio nei confronti di alcuni g iornalisti del Secolo XIX e sui contatti con il direttore della testata. Bucci ha spiegato che alcune comunicazioni erano di natura privata e che non aveva intenzione di renderle pubbliche. “Avremmo potuto mettere tutto pubblico, ma ho deciso di non farlo, perché una persona pubblica come il sottoscritto avrebbe dato un bruttissimo messaggio dicendo ‘non mi piace questo articolo’. Però ho diritto di farlo come cittadino”, ha dichiarato. Il governatore ha poi criticato la diffusione di quei contenuti, sostenendo che qualcuno abbia deciso di renderli pubblici nonostante fossero confidenziali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Genova, Bucci sul caso dossieraggio: “Nessun dossier, rese pubbliche cose private”

