Genova | Baistrocchi torna al Govi con viaggio nel corpo

La Compagnia Baistrocchi torna al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova con lo spettacolo intitolato

La Compagnia Baistrocchi torna al Teatro Rina e Gilberto Govi con lo spettacolo Tutti Dentro. viaggio goliardico alla scoperta del corpo umano. L’appuntamento è fissato dal 13 al 15 marzo 2026, con prezzi dei biglietti che variano da 17 a 20 euro. La compagnia, fondata nel 1913 da Mario Baistrocchi, continua la sua tradizione di spettacoli tutti al maschile, formativa per generazioni di attori genovesi. Il palinsesto teatrale di Genova si arricchisce con questa proposta che unisce l’eredità storica della “Bai” a una narrazione sul corpo umano. Gli orari delle rappresentazioni sono diversi durante i tre giorni previsti. Le vendite avvengono sia online sul sito del teatro, sia fisicamente presso la biglietteria in via Pasquale Pastorino o presso la YeaWea Academy. 🔗 Leggi su Ameve.eu

