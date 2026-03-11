Genova 13 marzo | Fratoianni spiega il ‘no’ al referendum

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana – AVS, Nicola Fratoianni, si recherà a Genova il 13 marzo per partecipare a un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. L'evento si terrà nella città ligure, con Fratoianni che spiegherà il motivo del suo voto contrario al referendum. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolgerà in una sede cittadina.

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana – AVS, Nicola Fratoianni, si sposterà verso Genova per un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo alle 17:30 nella sede di Defence for Children International Italia, situata in piazza Don Andrea Gallo. L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa è spiegare le ragioni del “no con un linguaggio semplice e coinvolgere i cittadini genovesi prima della consultazione popolare prevista per il 22 e 23 marzo. L’evento non sarà solo una presentazione politica, ma un vero e proprio dibattito moderato da Lorena Lucattini, responsabile provinciale Giustizia del partito in Liguria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

