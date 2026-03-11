Genk-Friburgo Europa League 12-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Alle 21:00 di questa sera, si gioca la partita tra Genk e Friburgo negli ottavi di finale dell'Europa League. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e le quote sono state già pubblicate dai bookmaker. La sfida rappresenta il ritorno del Friburgo in questa fase della competizione, mentre il Genk cerca di avanzare ulteriormente nel torneo.

Riparte il cammino europeo del Friburgo di Schuester che è impegnato negli ottavi di finale di Europa League contro i belgi del Genk. Gli Smurfen ultimamente sembrano in debito d'ossigeno dopo aver compiuto sotto mister Hayen una grande rimonta fino alle soglie dei playoff. Contro la Dinamo Zagabria i giochi sembravano fatti dopo la gara d'andata e invece ci sono voluti i supplementari nella gara di ritorno.