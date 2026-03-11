I genitori di bambini con autismo si sono incontrati ieri mattina con il prefetto di Macerata, Giovanni Signer, in un incontro che riguarda il blocco del centro dedicato a queste persone. La discussione si è svolta nella sede della Prefettura e rappresenta un passaggio importante nella vicenda legata alla struttura. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sull’esito dell’incontro.

Le famiglie dei ragazzi con autismo sono state ricevute ieri mattina dal prefetto di Macerata, Giovanni Signer, in un incontro che segna una nuova fase nella battaglia per il futuro della struttura. L’obiettivo è ottenere una risposta concreta dall’amministrazione comunale sul progetto del Paolo Ricci, attualmente bloccato da una maggioranza trasversale che ha votato contro la variante urbanistica proposta per un edificio di 6.000 metri quadrati. Il Comitato genitori annuncia l’intenzione di presentarsi nei prossimi giorni al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, dopo aver raccolto un numero incredibile di firme in meno di due mesi. Il scontro sui metri quadrati e il blocco politico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genitori in Prefettura: il blocco del centro autismo

Articoli correlati

Benevento: l’autismo al centro di un aggiornamento per docenti e genitori sull’integrazione sensoriale.L’Aula Magna del Liceo Artistico “Alberti-Virgilio” di Benevento ha ospitato il 5 febbraio 2026 un evento formativo dedicato all’integrazione...

Il tridente del Commissario Perrotta: Dogana, Centro Autismo e ACSTempo di lettura: 2 minutiIl mandato di Giuliana Perrotta volge al termine, ma Piazza del Popolo non rallenta.

Approfondimenti e contenuti su Genitori in Prefettura il blocco del...

Temi più discussi: Trapianto Napoli, il Prefetto: Istituzioni vicine alla famiglia nella richiesta di giustizia; Centro autismo, il caso in Prefettura; Furti a raffica e situazione insostenibile a Cerignola: negato l'Esercito nonostante due anni di richieste d'aiuto - FoggiaToday; Coppia di Lanciano bloccata a Dubai. Il sindaco attiva Prefettura e Farnesina.

Bimbo accoltellato da un profugo. I genitori chiedono i danni a Prefettura e Croce rossa: Non hanno vigilato su di luiUna scia di sangue e terrore. In poche ore Somane Duula accoltellò 5 persone, 4 donne e un bambino. Il più grave fu proprio il piccolo Tamin: un fendente gli recise la carotide, rischiò di morire e ... ilrestodelcarlino.it

Crans-Montana, Mattarella incontra i genitori di Chiara Costanzo(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi in prefettura a Milano per circa mezz'ora i genitori di Chiara Costanzo, la sedicenne milanese morta nel ... notizie.tiscali.it

Tolta la responsabilità genitoriale ai genitori delle due bimbe di 9 e 10 anni, sorelline della piccola di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso in una casa di Bordighera La madre 43enne è ora accusata di omicidio preterintenzionale in concorso, si trova in car - facebook.com facebook

Ho sempre creduto che l’educazione e la crescita dei figli fosse una responsabilità esclusiva dei genitori. E continuo a pensarla così. Lo Stato, attraverso il potere legislativo del Parlamento, dà le regole ed è poi compito della magistratura giudicare i cittadini c x.com