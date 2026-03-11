Dopo quasi due settimane di combattimenti e una vasta campagna di bombardamenti, la situazione militare tra Iran e Stati Uniti si è complicata. Generali iraniani hanno fatto un passo avanti nello scenario di conflitto che Washington immaginava breve, mentre i combattimenti continuano a colpire numerosi obiettivi in Iran. La dinamica sul campo si mostra più incerta di quanto molti analisti occidentali avessero previsto.

Dopo quasi due settimane di combattimenti e una campagna di bombardamenti che ha colpito migliaia di obiettivi in Iran, il quadro militare appare più incerto di quanto molti strateghi occidentali avessero previsto. La risposta di Teheran non si è limitata a un gesto simbolico, ma ha mostrato una capacità di pianificazione e di adattamento che ha sorpreso molti analisti. Nelle ultime ore Israele è stata nuovamente colpita da diversi attacchi e, soprattutto, le ritorsioni iraniane hanno raggiunto un numero significativo di basi statunitensi in Medio Oriente, segnale che la guerra rischia di estendersi ben oltre lo scontro diretto tra Israele e la Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Generali iraniani un passo avanti: la guerra che Washington pensava breve si complica

Diretta urgente con Diego Fusaro. Iran: verso la guerra mondiale

