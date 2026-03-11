Il tecnico di una squadra italiana ha dichiarato che l'obiettivo è arrivare almeno in Europa League o ottenere il quarto posto in classifica, senza preferenze specifiche tra le due opzioni. Un portiere ha invece affermato che il vero traguardo è vincere il trofeo. Durante la conferenza stampa pre partita contro Bologna, il mister ha aggiunto che non ci sono calcoli, ma si punta a dare il massimo nonostante le assenze in attacco.

Vietato fare calcoli. Nonostante la Champions, il Como e quel quarto posto quasi vitale. Gian Piero Gasperini va oltre e lo dice anche molto chiaramente. “Impossibile scegliere tra campionato ed Europa League – dice il tecnico giallorosso –. Ogni partita è importantissima, non faremo calcoli, pensiamo solo a fare il massimo in ogni partita”. Ad iniziare ovviamente da domani, a Bologna, nell’andata dell’ottavo di Europa League. Torna a disposizione Hermoso (“Se è convocato è disponibile e può giocare, vedremo se dal via o in corsa”), mentre Pellegrini potrebbe iniziare in panchina. “Sia noi sia lui pensiamo solo al campo, non penso che ci siano pensieri sul rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini: "Europa League o quarto posto? Tutti e due". E Svilar: "L'obiettivo è alzare il trofeo"

