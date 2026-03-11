Alla vigilia della partita contro il Bologna, in programma domani al Dall’Ara per gli ottavi di finale di Europa League, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico dell’Atalanta ha affermato che da molti anni le squadre italiane non dominano più in Europa, una dichiarazione che ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio.

Alla vigilia della sfida contro il Bologna, in programma domani al Dall’Ara e valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, Gian Piero Gasperini ha presentato la partita in conferenza stampa. La conferenza di Gasperini. Torna Hermoso. Pronto per giocare? “Lo vediamo domani. Ma nel momento in cui è convocato, è disponibile per giocare. Poi vediamo se dall’inizio o a gara in corso, potrebbe essere dall’inizio e poi magari una sostituzione”. Le scelte di domani saranno influenzate da Como? “No, ogni partita è importantissima. Sarà importante domani per l’Europa, poi Como per il campionato, poi ancora l’Europa e poi il Lecce. Non faremo calcoli”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini: “Da tanti anni non ci sono squadre italiane che comandano in Europa” (ha dimenticato la sua Atalanta?)

Non abbiamo mai pensato di lasciare niente, non vedo come si possano fare delle scelte, vogliamo andare avanti e se non ci riuscissimo non sarà per scelta: Gian Piero Gasperini

