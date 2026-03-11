Gas | Italia al 45% Europa scende al 30%

L’Italia ha mantenuto i propri stoccaggi di gas sopra il 45%, mentre in Europa la media è scesa al 30%. La crisi in Medio Oriente sta influenzando la distribuzione delle scorte, con alcuni paesi che cercano di rafforzare le riserve. La differenza tra l’Italia e il resto del continente è evidente e si riflette nei dati attuali sulle riserve di gas.

La mappa energetica dell'Europa si sta ridisegnando sotto la pressione della crisi in Medio Oriente, con l'Italia che mantiene i propri stoccaggi sopra il 45% mentre il resto del continente scivola verso il 30%. Mentre gli attacchi allo Stretto di Hormuz spingono il prezzo del gas verso i 90 euro per MWh, Roma ha già avviato una revisione del decreto bollette per affrontare un inverno che potrebbe essere più duro del previsto. I dati aggiornati al 11 marzo 2026 mostrano un divario netto tra la posizione italiana e quella dei partner europei: mentre la Germania registra livelli critici al 22%, l'Italia si colloca al quarto posto nella classifica continentale con il 45,79% di riempimento.