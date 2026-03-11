Gas a 0,388 euro | il costo reale per le famiglie

Il prezzo del gas naturale per le famiglie italiane è stato aggiornato a 0,388348 euro al metro cubo nel mercato tutelato, secondo gli ultimi dati disponibili di ottobre 2025. Questa è la cifra ufficiale stabilita per il costo del gas nel settore residenziale, che riguarda le utenze domestiche che utilizzano il mercato protetto. Il dato si riferisce alle tariffe applicate nel mese di riferimento.

Il costo del gas naturale per le famiglie italiane è fissato a 0,388348 euro al metro cubo nel mercato tutelato, secondo gli ultimi dati disponibili di ottobre 2025. Questa cifra rappresenta la base della spesa energetica domestica, a cui si aggiungono oneri e tasse che variano in base alla zona geografica. Mentre il servizio di tutela offre una stabilità regolamentata da ARERA, il mercato propone offerte con prezzi fissi o indicizzati sul PSV, creando un panorama competitivo dove la scelta del fornitore diventa determinante per il budget familiare. La differenza tra i due mercati può significare centinaia di euro di risparmio o di sovrapprezzo annuo a seconda delle decisioni prese dal consumatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

