garanzie sulla bonifica della raffineria ok dal consiglio senza divisioni

Il Consiglio ha approvato all’unanimità una mozione riguardante la vendita della raffineria Api di Falconara. La decisione è stata presa senza divisioni o voti contrari, confermando un accordo tra i membri presenti. La discussione si è concentrata sulla questione delle garanzie relative alla bonifica dell’impianto, senza che siano stati sollevati dubbi o opposizioni.

Intesa raggiunta, all’unanimità, sulla mozione riguardante la vendita della raffineria Api di Falconara. Lunedì in Consiglio, infatti, le forze politiche hanno approvato un documento bipartisan – si partiva, inizialmente, da una mozione per parte – che mette al centro la tutela dei livelli occupazionali, la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, la salvaguardia dell’ambiente e la prospettiva di una transizione energetica dell’impianto. Nel documento, inoltre, viene chiesta la creazione di un fondo di garanzia per la bonifica e la nomina di un commissario che vigili su tale risanamento e su tutte le operazioni di bonifica in area Sin (Sito d’interesse nazionale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

