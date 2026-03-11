Garage trasformato in appartamento | l’abuso scoperto

A fine febbraio, la polizia municipale di Follonica ha effettuato un controllo in una palazzina di via Caprera e ha scoperto che un garage era stato trasformato in un appartamento senza autorizzazioni. L’intervento ha portato alla luce un abuso edilizio all’interno dell’edificio, evidenziando una modifica strutturale non autorizzata. La scoperta ha portato alle conseguenze previste dalle normative in vigore.

Un controllo della polizia municipale a fine febbraio ha portato alla scoperta di un abuso edilizio in una palazzina di via Caprera, a Follonica. L’inchiesta ha rivelato che un appartamento è stato realizzato all’interno di un garage al piano seminterrato senza alcun permesso ufficiale. Questo caso non è isolato ma si inserisce in un fenomeno crescente nella città: la trasformazione di spazi commerciali e parcheggi in unità abitative, spesso destinate al mercato degli affitti turistici. Le autorità hanno individuato l’illegalità dell’intervento, aprendo il dibattito sulle implicazioni urbanistiche ed economiche di queste modifiche strutturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Garage trasformato in appartamento: l’abuso scoperto Articoli correlati L'appartamento a due piani trasformato in bisca clandestina per il mahjongAvevano trasformato un appartamento a due piani (ora sequestrato) in una bisca clandestina. Roma: droga etichettata come alimenti e appartamento trasformato in deposito, arrestato 33enneScoperta una vasta operazione di spaccio di droga a Roma, con un arresto in flagranza. HOA Karen Called 911 as I Unlocked My Garage — Screamed I Stole Her “New Car” Approfondimenti e contenuti su Garage trasformato Discussioni sull' argomento Sì al 50% per la porta della cucina trasformata in autorimessa di pertinenza; Niscemi, dopo la frana scatta la speculazione sugli affitti. Prezzi fino a 700 euro e molti sfollati si spostano a Gela; Tromba d'aria a Vigonovo, garage sradicato e scaraventato contro una casa; Appartamento trasformato in dormitorio: la denuncia di un residente della Bassa modenese. Caccia al covo di Messina Denaro: fermato favoreggiatore, aveva trasformato un garage in appartamento per luiÈ stato fermato con l’accusa di favoreggiamento e detenzione illegale di arma Giuseppe Di Giorgi, 49 anni: avrebbe aiutato il boss Matteo Messina Denaro durante la latitanza trasformando un suo garage ... fanpage.it Ci trovi in Piazza del Tiratoio 3R in San Frediano, a Firenze, ma quando entri dentro ti senti altrove. Un ex garage trasformato in ristorante: mattoni a vista, luci calde e insegne vintage. C’è chi passa per curiosità, chi torna per abitudine, chi entra una volta e poi facebook