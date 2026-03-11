Galaxy S26 e Buds4 | debutto ufficiale in Italia con primo update per l’Ultra

Da oggi in Italia sono disponibili ufficialmente la serie Galaxy S26 di Samsung e gli auricolari Buds4. La presentazione ha visto il lancio contemporaneo con il primo aggiornamento per la versione Ultra del modello, che ha riscosso particolare attenzione nelle vendite anticipate in patria. La gamma comprende vari modelli, con l’Ultra che si distingue per le sue caratteristiche tecniche.

Da oggi la serie Galaxy S26 di Samsung è ufficialmente disponibile a livello globale. L’azienda sudcoreana punta a replicare il successo delle prevendite registrato in patria, trainato soprattutto dal modello Ultra, che rappresenta circa il 70% dei preordini totali. Con i tre smartphone debuttano anche i Galaxy Buds4, auricolari progettati per completare l’ecosistema mobile Samsung con comfort e prestazioni elevate. Tra le novità più apprezzate dagli utenti spicca il Privacy Display, una soluzione che combina hardware e software per garantire sicurezza e protezione dei dati senza compromettere la praticità d’uso. La gamma S26 è inoltre ricca di funzionalità basate su intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Billipop.com

