Futuro Nazionale oltre 200 persone all’incontro di Catania con Rossano Sasso

Oltre 200 persone si sono riunite all’International Airport Hotel di Catania per partecipare all’incontro di Futuro Nazionale, con Rossano Sasso presente come rappresentante del movimento. La sala era piena e si sono susseguite discussioni e interventi durante l’evento, che ha segnato la prima uscita ufficiale di Futuro Nazionale nel capoluogo etneo.

Sala gremita e grande fermento all'International Airport Hotel di Catania per la prima uscita ufficiale di Futuro Nazionale nel capoluogo etneo. Oltre duecento persone hanno accolto l’on. Rossano Sasso, responsabile per il Sud Italia del neo-partito fondato dal Generale ed Europarlamentare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Vannacci porta dietro Edoardo Ziello e Rossano Sasso in Futuro Nazionale, la Lega di Salvini perde 2 deputatiRoberto Vannacci “ruba” altri due deputati alla maggioranza e alla Lega di Matteo Salvini, accogliendo in Futuro Nazionale Edoardo Ziello e Rossano... Leggi anche: Rossano Sasso (Futuro Nazionale): “La Lega ormai è un partito moderato, non sono io il traditore” Catania: oltre 200 persone all’incontro di Futuro Nazionale Aggiornamenti e notizie su Futuro Nazionale Temi più discussi: Futuro Nazionale, oltre 200 persone all’incontro con Sasso; Sport e Salute e adidas, secondo appuntamento contro il drop-out. A Milano lo sport diventa energia e futuro per i giovani; Futuro Nazionale nel Salento; Futuro Nazionale, Sasso: In FdI e Lega molti guardano alla destra vera. Futuro Nazionale, oltre 200 persone all’incontro di Catania con Rossano SassoSala gremita e grande fermento all'International Airport Hotel di Catania per la prima uscita ufficiale di Futuro Nazionale nel capoluogo etneo. Oltre duecento persone hanno accolto l’on. Rossano ... cataniatoday.it FOGGIA FUTURO NAZIONALE Foggia, campagna tesseramento Futuro Nazionale. Russo: Risultato che supera le nostre aspettativeLa campagna di tesseramento di Futuro Nazionale ha ottenuto un risultato straordinario a Foggia, con 107 nuovi iscritti ... statoquotidiano.it FUTURO NAZIONALE SBARCA A CATANIA: OLTRE 200 PERSONE ALL’INCONTRO CON ROSSANO SASSO CATANIA, 10 MARZO 2026 – Sala gremita e grande fermento ieri pomeriggio all’International Airport Hotel di Catania per la prima uscita ufficiale d - facebook.com facebook Il sondaggio di Swg. Quadro politico stabile, ma il 59% degli italiani è contrario alla guerra in Iran. FdI primo partito al 29,4%, pur con un leggero calo. Cala Futuro Nazionale di Vannacci. x.com