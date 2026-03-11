Future in Progress | ecco il percorso di crescita professionale per giovani talenti

Nel mercato del lavoro italiano, il 53,9% dei giovani si sente poco coinvolto nelle attività quotidiane, mentre l’80% dei lavoratori over 45 si dichiara motivato. Un percorso di crescita professionale, intitolato

Ma l'ulteriore dato da sottolineare è che, tra i lavoratori, solo il 27,2% ritiene di possedere competenze allineate al proprio ruolo, mentre il 13,7% lamenta un forte disallineamento. Questa percentuale sale al 16,8% proprio tra i più giovani, tra gli under 34 (contro 6,3% over 55). Tutti dati ricavati dal Rapporto Censis, stilato in collaborazione con Philip Morris Italia, che evidenzia come questo gap eroda motivazione. Se a questo aggiungiamo una sempre più forte domanda di esperti in analisi dati, logistica e marketing digitale, i programmi formativi aziendali fungono da rampa di lancio per giovani talenti. Il programma offre la possibilità di collaborare con team locali e internazionali e prevede opportunità di stage, tirocini e ruoli entry e mid-level in numerose funzioni aziendali. 🔗 Leggi su Today.it

