Furto materiale dall' automezzo di un falegname | identificato un uomo scatta la denuncia

Un uomo è stato identificato in relazione a un furto avvenuto a Mesagne il 16 febbraio. La mattina di quel giorno, intorno alle 6, un falegname aveva parcheggiato il suo automezzo in via Marconi prima di partire per il lavoro. La polizia ha quindi proceduto con la denuncia dell’individuo coinvolto.

MESAGNE - Identificato il presunto autore di un furto avvenuto a Mesagne lo scorso 16 febbraio. Quella mattina, intorno alle 6, un falegname aveva parcheggiato il suo automezzo in via Marconi prima di recarsi al lavoro. Al suo ritorno, è stato colto da un'amara sorpresa, non ritrovato più.