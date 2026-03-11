Furto in un negozio vicino all’autostrada | caccia alla banda di ladri

Ieri mattina, in prossimità dell’ingresso dell’autostrada, un negozio di Umai è stato preso di mira da una banda di ladri. Ignoti sono entrati e hanno portato via merce senza lasciare tracce evidenti. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e recuperare la merce rubata. L’episodio si aggiunge a una serie di recenti atti di violenza che hanno coinvolto la città.

Ieri mattina ignoti hanno rubato nel negozio di Umai vicino all'ingresso dell'autostrada. Sono scappati vicino al campo di via Maria Callas nascondendo la refurtiva dietro la siepe del campetto ex giochi bimbi. Indagini n corso per risalire alla banda di ladri. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Fidenza, notte di follia fuori dalla caserma: 18enne tenta l’irruzione e aggredisce i militari. Arrestato . 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Furto in gioielleria grazie alla fiamma ossidrica: è caccia alla bandaL'assalto è avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 febbraio in viale della Stazione a Montegrotto Terme all'attività Marchi. Leggi anche: Assalto fallito al bancomat UniCredit: ladri in fuga, caccia alla banda The Fugitive Who Robbed 50 Banks: Byron Chubbuck | FBI Files Compilation Contenuti utili per approfondire Furto in un negozio vicino... Temi più discussi: Ruba in un negozio, bloccato dalla polizia durante la fuga; Furto in un negozio sportivo, ruba capi di abbigliamento per 150 euro e tenta di scappare. L'allarme lanciato dalla vigilanza, bloccato dai carabinieri in un parcheggio; TRENTO, TENTA IL FURTO IN UN NEGOZIO DI ARTICOLI SPORTIVI: ARRESTATO; Furto in un negozio del centro, 30enne straniero bloccato dall'Esercito dopo la segnalazione del commesso. Home Cronaca Siena FURTO IN UN NEGOZIO DI E-BIKE: RUBATE BICI DI ALTA GAMMAColpo nella notte a Pian dei Mori: tre ladri sfondano l’ingresso con un furgone e fuggono verso Siena. Danni per oltre 10 mila euro Furto con scasso nella notte tra il 9 e il 10 marzo a Pian dei Mori, ... oksiena.it Furto in un negozio del centro: arrestato 34enne dopo inseguimento tra le vie cittadineLa Polizia di Stato ha arrestato nelle scorse ore un uomo di 34 anni ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. L’intervento è stato effettuato ... sicilianews24.it CONDANNATI "LUPIN" E I SUOI UOMINI Foggia, furto da 15 milioni nel caveau dell’ex Banco di Napoli: definitivi 13 anni a “Lupin” Bonalumi - facebook.com facebook #Tg2000 - Milano, furto di cibo nel magazzino Unitalsi. Bottino da 60 mila euro #10marzo #Tv2000 #Milano #Unitalsi #Furto #Solidarietà #Volontariato #Cronaca #Sociale #Povertà @tg2000it x.com