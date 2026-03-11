Furti vetrine rotte e danni per 5mila euro | vandalizzato il Circolo Meazza perché ospita un evento di FdI

Il Circolo culturale Meazza di Quarto Oggiaro a Milano è stato preso di mira da vandali che hanno rotto vetrine, rubato soldi, computer e altri oggetti, causando danni stimati in circa 5.000 euro. Durante l'atto vandalico è stata lasciata la scritta “Fascista”. L’evento ha avuto luogo in concomitanza con un appuntamento organizzato da un partito politico.

Soldi, computer e oggetti rubati. Vetrine spaccate e la scritta: "Fascista". Il Circolo culturale Meazza di Quarto Oggiaro a Milano è stato vittima di atti vandalici. La denuncia arriva da FdI che spiega che lo spazio è stato "colpito solo per aver deciso di ospitare un incontro dedicato alle.