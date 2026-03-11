Furti nei chioschi di Jesolo l' appello di Confcommercio | Denunciate

Negli ultimi giorni sulla spiaggia di Jesolo sono stati segnalati furti nei chioschi, con alcuni intrusi che sono riusciti ad entrare nelle strutture e altri che non sono riusciti nel loro tentativo. Confcommercio invita i proprietari a denunciare gli episodi per affrontare la situazione. La polizia sta indagando sugli episodi e monitora la zona.

Negli ultimi giorni si sono verificati dei furti nei chioschi sulla spiaggia di Jesolo. In alcuni casi gli intrusi sono entrati nelle strutture, comunque portando via poco o nulla, in altri non sono riusciti nel loro intento. In tutti i casi hanno provocato danni, che costituiscono la principale.