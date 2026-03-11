Furgone in fiamme lungo l' Aurelia

Questa mattina, alle sette, un furgone ha preso fuoco lungo l'Aurelia nel comune di San Giuliano Terme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La carreggiata è stata momentaneamente chiusa al traffico, creando disagi ai mezzi in transito. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dell’incendio.

Furgone in fiamme questa mattina, 11 marzo, intorno alle 7 lungo l'Aurelia nel comune di San Giuliano Terme.Il conducente del veicolo, avvertendo un forte odore di bruciato, è riuscito a fermare il mezzo al margine della corsia prima che venisse avvolto dal fuoco.I vigili del fuoco intervenuti.