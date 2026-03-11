Le società Citi, Deloitte e PwC hanno evacuato i propri uffici a Dubai, in risposta alle tensioni crescenti nella regione. L’Iran ha intensificato gli attacchi contro Emirati e Bahrain, aumentando la preoccupazione tra le aziende che operano nel Golfo. La situazione di instabilità ha portato molte organizzazioni a prendere misure di sicurezza e a rivedere le proprie attività nella zona.

Dubai, 11 marzo 2026 – Non si placano le tensioni in Medio Oriente, specie per quanto riguarda i centri nevralgici del turismo e degli scambi internazionali, con conseguenze nei confronti dei civili e delle infrastrutture di trasporto nel Golfo. Due droni iraniani sono caduti nei pressi dell'aeroporto internazionale di Dubai, uno degli scali più trafficati al mondo, scatenando il panico tra i passeggeri ma senza tuttavia bloccare le operazioni di volo. Sebbene il governo locale abbia confermato che il traffico aereo è proseguito regolarmente, l'attacco ha provocato il ferimento di quattro persone: due cittadini ghanesi, un bengalese e un indiano, quest'ultimo in condizioni mediamente gravi, seppur non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fuga da Dubai: Citi, Deloitte e PwC evacuano gli uffici. Perché l'Iran continua ad attaccare Emirati e Bahrain

