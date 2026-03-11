Un missile Tomahawk statunitense avrebbe colpito accidentalmente una scuola elementare femminile nel sud dell’Iran, causando almeno 170 morti, tra cui molte bambine. L’incidente ha portato alla chiusura dell’indagine ufficiale, che ha confermato il numero delle vittime e l’episodio. La scuola di Minab è stata colpita durante un attacco di cui non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Un missile da crociera Tomahawk lanciato dagli Stati Uniti avrebbe colpito per errore la scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, nel sud dell’Iran, provocando almeno 175 morti, in gran parte bambine. È quanto emerge da una prima indagine interna dell’esercito statunitense, citata dal New York Times e confermata da diverse fonti internazionali. L’attacco risale al 28 febbraio, nel primo giorno dell’offensiva americana e israeliana contro l’Iran. La scuola, situata nella provincia di Hormozgan sullo stretto di Hormuz, si trova accanto a una base navale dei Guardiani della Rivoluzione (Irgc), che era tra gli obiettivi militari della campagna. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Fu un Tomahawk Usa a colpire la scuola iraniana». Chiusa l'indagine: 170 morti (la maggior parte bambine)

Colpire le economie dei Paesi del Golfo e saturare le difese nemiche: la strategia iraniana contro Usa e Israele"Abbiamo avuto due decenni per studiare le sconfitte dell'esercito americano a est e ovest dei nostri confini e ne abbiamo tratto delle lezioni.

