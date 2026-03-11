FS accelera sul futuro Donnarumma | Tecnologia inarrestabile ma va guidata

Ferrovie dello Stato sta portando avanti un piano di modernizzazione che coinvolge sia l’aggiornamento delle infrastrutture sia lo sviluppo delle connessioni digitali e dell’intelligenza artificiale. Donnarumma ha affermato che la tecnologia avanza in modo inarrestabile, ma richiede una guida attenta per essere utilizzata al meglio. L’azienda si concentra su questi due filoni per assicurare un futuro più efficiente e innovativo.

Il futuro di Ferrovie dello Stato corre oggi su un doppio binario: quello della modernizzazione infrastrutturale e quello, altrettanto strategico, delle connessioni digitali e dell'intelligenza artificiale. A sottolinearlo è stato l'AD di FS, Stefano Donnarumma, intervenendo all'evento LinkedIn: The network that works for you, ospitato nella cornice della Sala Esquilino. L'apertura della Sala Esquilino rappresenta, nelle parole di Donnarumma, un tassello di una visione più ampia: «Fa parte di un progetto di riutilizzo degli asset ferroviari per favorire la relazione tra i nostri centomila dipendenti e aprire l'azienda all'esterno», ha spiegato l'AD, evidenziando come l'interazione umana rimanga il perno centrale di un colosso che gestisce 17.