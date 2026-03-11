Il fine settimana si caratterizza per temperature basse con neve sopra i 1500 metri e piogge che interessano principalmente il Centro Italia, la Liguria e la Toscana. Il freddo non si presenta come un evento eccezionale, ma rappresenta una normale variazione stagionale. Le precipitazioni sono concentrate in queste zone, mentre altre aree restano relativamente risparmiate.

Il freddo che si annuncia per il fine settimana non sarà un evento catastrofico ma una variazione stagionale gestibile, con precipitazioni concentrate su Liguria, Toscana e Centro Italia. Le temperature rimarranno prevalentemente sopra la media stagionale, nonostante l’arrivo di correnti atlantiche e africane che porteranno instabilità localizzata. L’analisi incrociata dei dati meteorologici rivela come le semplificazioni allarmistiche siano smentite dai numeri: nessuna fase di maltempo estremo o prolungato è prevista, ma solo piovaschi improvvisi e temporali sparsi. La traiettoria del minimo depressionario sul Mediterraneo centro-occidentale resta ancora piuttosto incerta, richiedendo un monitoraggio costante delle quote nevose sull’Appennino e sulle Alpi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Freddo weekend: neve sopra i 1500m, piogge su Centro Italia

