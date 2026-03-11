Frattamaggiore Mensorio | nessuna adesione alla nostra formazione autorizzata

A Frattamaggiore, il rappresentante di Mensorio ha dichiarato che nessuno ha aderito alla loro formazione autorizzata. Il Segretario regionale di Avanti PSI ha confermato che l’adesione si svolge rispettando le procedure e senza imposizioni. La questione riguarda le rispettive posizioni sulle modalità di adesione e sulla presenza di eventuali forzature. La situazione resta da seguire nei dettagli.

In linea il Segretario regionale di Avanti PSI, Tarantino: "Ad Avanti si aderisce seguendo le regole e senza forzature.". Napoli, 11 mar – " Apprendiamo con sorpresa di un'adesione ad 'Avanti' Campania senza che la formazione politica ne abbia mai discusso, deliberato o autorizzato alcunché. Non conosciamo l'origine di questa operazione, non è stata condivisa con i vertici regionali del partito, e non è riconosciuta in alcuna forma dalla nostra struttura organizzativa. Siamo, pertanto, del tutto estranei a questa vicenda e ne prendiamo le distanze". Così il consigliere regionale Giovanni Mensorio, componente del gruppo di Avanti Campania e Presidente della Commissione Attività Produttive, interviene sulla notizia della presunta adesione del consigliere comunale di Frattamaggiore, Pasquale Aveta, alla lista "Avanti Socialisti Riformisti".