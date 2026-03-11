Nel fine settimana appena passato, la squadra di scherma di Frascati ha ottenuto risultati significativi, conquistando cinque podi e portando venti atlete nel top 20 delle classifiche regionali. Le atlete hanno mostrato una forte presenza in diverse categorie, contribuendo a mantenere il dominio della squadra nel panorama regionale. I risultati sono stati ottenuti durante le competizioni svoltesi nel territorio.

Il fine settimana appena trascorso ha la squadra di scherma di Frascati confermare il proprio dominio regionale grazie a un’impennata dei risultati ottenuti dalle atlete. Cinque podi sono stati conquistati dai fiorettisti del club, con le donne che hanno letteralmente monopolizzato la classifica finale del campionato regionale Cadetti e Giovani disputato ad Ariccia. L’evento si è svolto nella vicina Ariccia, trasformandosi in una prova qualificante per il campionato nazionale Gold sia nel fioretto che nella spada. La prestazione delle ragazze è stata senza dubbio l’elemento più rilevante: Arianna Sola ha portato a casa la vittoria assoluta, mentre Rachele Angelino e Mariarosa Salvatore hanno completato il podio rispettivamente al secondo e terzo posto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frascati domina: 5 podi e 20 atlete nel top 20

Articoli correlati

Frascati Scherma: cinque podi tra i fiorettisti nel campionato regionale Cadetti e GiovaniFrascati (Rm) – Diversi atleti del Frascati Scherma si sono spostati nella vicina Ariccia nello scorso fine settimana.

Combinata nordica: Ingrid Laate domina il PCR di Oberhof. Italiane fuori dalla top-20Ingrid Laate si conferma la miglior saltatrice della Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile.

Approfondimenti e contenuti su Frascati domina

Frascati Scherma: cinque podi tra i fiorettisti nel campionato regionale Cadetti e GiovaniFrascati (Rm) – Diversi atleti del Frascati Scherma si sono spostati nella vicina Ariccia nello scorso fine settimana. In programma, infatti, c’era il campionato regionale Cadetti e Giovani delle tre ... romatoday.it

cinque podi tra i fiorettisti nel campionato regionale Cadetti e GiovaniTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – Diversi atleti del Frascati Scherma si sono spostati nella vicina Ariccia nello scorso fine settimana. In programma, infatti, c’e ... osservatoreitalia.eu