Franzoni sesto nella prima prova della discesa di Courchevel Bailet davanti a tutti

Matthieu Bailet si inserisce al vertice nel primo test della discesa di Courchevel, stabilendo il miglior tempo sulla pista Eclipse. Giovanni Franzoni si piazza in sesta posizione, mostrando buone indicazioni. La prova è stata caratterizzata dalla presenza di vari sciatore, con tempi che si sono susseguiti lungo il tracciato.

Lo sciatore francese Matthieu Bailet firma il miglior tempo nel primo test sulla pista Eclipse. Buone indicazioni per Giovanni Franzoni, sesto. Diversi azzurri tra i primi trenta nella prova che apre il trittico di gare francesi prima delle finali di Coppa del Mondo. La prima prova cronometrata della discesa maschile di Courchevel, tappa conclusiva della Coppa del Mondo prima delle finali di Lillehammer, si è chiusa con il miglior tempo del francese Matthieu Bailet. Buon riscontro anche per l'Italia grazie al sesto posto di Giovanni Franzoni.

Sci alpino, sorprende Bailet nella prima prova di discesa a Courchevel. Franzoni il migliore azzurro, i big si controllano

