Il 14 e 15 marzo 2026 la Franciacorta sarà teatro della terza edizione del Festival di Primavera, un evento che si svolge nel territorio e coinvolge sia il settore produttivo che quello culturale. Durante il fine settimana, si terranno diverse iniziative che mettono in mostra le tradizioni locali, le produzioni e le visioni artistiche del luogo. La manifestazione mira a rappresentare la Franciacorta in modo completo e variegato.

Il 14 e 15 marzo 2026 la Franciacorta ospita la terza edizione del Festival di Primavera, un fine settimana che prova a raccontare il territorio nella sua interezza, come paesaggio produttivo e come spazio culturale. Non una semplice rassegna di degustazioni, ma un invito a leggere il vino come espressione collettiva, frutto di relazioni, storia e visione condivisa. Tre i filoni dell’edizione 2026, cibo cultura vino. Sul fronte gastronomico sedici chef del territorio firmano piatti pensati in esclusiva per il Festival, mettendo in dialogo la tradizione locale con un’ospite che arriva dall’Atlantico francese, l’Ostrica Marennes Oléron Igp. È un mollusco allevato tra le isole di Oléron e la costa della Charente Maritime, affinato nelle claires, bacini naturali argillosi che ne definiscono consistenza e profilo aromatico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Franciacorta tra ostriche e visioni culturali

Articoli correlati

Dino Buzzati e l’Aldilà. Viaggio tra poesia e visioniResta aperta fino al 6 aprile a Milano, nel cuore di Brera, al Laboratorio Faam, la mostra Dino Buzzati e l’Aldilà.

Convergenza tra agri-business e contadini, su opposte visioniE se i rappresentanti dell’agro-industria protestano su molti punti, come l’aumento delle quote di importazione di carne bovina, latte, pollame, oli...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Franciacorta tra ostriche e visioni...

Temi più discussi: Primavera in bolla | Franciacorta tra ostriche e visioni culturali; Franciacorta da scoprire tra borghi e cantine: al via il Festival di Primavera 2026; Franciacorta in festa: ostriche, vino e cultura; Il 14 e 15 marzo tutti in Franciacorta per il Festival di Primavera.

Se il Franciacorta sposa le ostriche. E lo Champagne resta a guardareCaro vecchio umami, che hai cambiato la gamma dei gusti, fatto passare notti insonni a studiosi, riempito pagine di giornali e di siti in una corsa all’esaltazione continua, a scriverne di più e ... repubblica.it

Franciacorta da scoprire tra borghi e cantine: al via il Festival di Primavera 2026Borghi, itinerari gastronomici, ed esplorazione di un territorio naturalmente vocato all’enoturismo. Torna in Franciacorta il Festival di Primavera, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026: un ... msn.com

Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le visite del Fondo per l’ambiente italiano con aperture straordinarie tra città, Garda, Franciacorta e Valcamonica facebook