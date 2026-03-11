Il Governo ha stanziato 12 milioni di euro per la frana di Boccassuolo, un intervento che mira a sostenere la ricostruzione dopo il disastro che ha colpito l’Appennino modenese quasi un anno fa. La decisione arriva in un momento chiave per i lavori di ripristino, offrendo risorse importanti per le operazioni di messa in sicurezza e riparazione delle zone danneggiate.

A quasi un anno di distanza dal disastro che ha travolto il versante montuoso arriva un importante intervento economico. La soddisfazione del sindaco Braglia A quasi un anno dal disastro che ha ferito l'Appennino modenese, arrivano fondi cruciali per la ricostruzione. A seguito della seduta del Consiglio dei Ministri di martedì 10 marzo, e dopo la relazione del ministro Nello Musumeci, il Governo ha stanziato 11 milioni e 985 mila euro per completare gli interventi di protezione civile legati alla frana di Boccassuolo, nel comune di Palagano. Un provvedimento di ampio respiro che, oltre al territorio modenese, andrà a supportare anche diverse province di Liguria e Piemonte. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Dal degrado alla rinascita, Reggia di Carditello simbolo di riscatto nazionale: 12 milioni dal GovernoCarditello torna al centro delle politiche nazionali di tutela e valorizzazione dei luoghi della cultura e lo fa grazie a un lavoro lungo,...

Boccassuolo, riapre una strada dopo la franaA Boccassuolo di Palagano, domani sarà riaperto al transito il collegamento della via comunale La Ferrara – Centrocroci, la strada distrutta dalla...

Tutto quello che riguarda Frana di Boccassuolo 12 milioni dal...

Temi più discussi: Boccassuolo, 12 milioni per la frana: Ora possiamo guardare al futuro; Frana di Boccassuolo, 12 milioni dal Governo: Un grande risultato per la nostra rinascita; Pd in lutto è morto Mauro Dotti | Vita dedicata a famiglia e partito.

Frana di Boccassuolo: dal Governo 12 milioni. Braglia: 'Grande risultato'La Provincia: Dall’inizio della frana sono stati evacuati tre nuclei famigliari residenti con otto persone, e ne sono stati allontanati altri 10 non residenti ... lapressa.it

Boccassuolo, 12 milioni per la frana: Ora possiamo guardare al futuroPalagano, i fondi stanziati dal Governo. Il presidente Braglia: Premiata la resilienza della comunità ... msn.com