Frana a Samolaco | la Statale 36 riapre dopo 6 giorni

Dopo sei giorni di chiusura a causa di una frana, la Statale 36 è stata riaperta nella zona di Samolaco. I tecnici hanno concluso i lavori di messa in sicurezza del versante roccioso, permettendo così il ripristino del traffico sulla strada principale della Valchiavenna. La riapertura è stata comunicata ufficialmente e la strada è tornata a essere percorribile.

La Statale 36 è tornata a scorrere regolarmente nella Valchiavenna dopo che i tecnici hanno completato la messa in sicurezza del versante roccioso. Il ripristino della viabilità, avvenuto nel pomeriggio di martedì 10 marzo 2026, pone fine al blocco totale causato da una frana verificatasi sei giorni prima. L'evento si è scatenato il mercoledì 4 marzo scorso all'altezza del chilometro 113,400, nel territorio di Samolaco, dove uno smottamento ha coperto entrambe le corsie con massi e detriti. La chiusura forzata ha impedito il transito tra Somaggia e San Cassiano, costringendo gli automobilisti a percorsi alternativi più lunghi e lenti.