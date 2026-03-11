Fra tradizione e mode del momento i nomi preferiti per i bebé pescaresi nel 2025

Nel 2025, i nomi più scelti dai genitori di Pescara sono stati quelli che combinano tradizione e tendenze del momento. In un contesto nazionale e internazionale, sempre più famiglie optano per nomi con suoni esotici, come dimostra il primo nato del 2026 all'ospedale di Pescara chiamato Noah. Nonostante questa influenza, la preferenza per i nomi tradizionali rimane forte tra le scelte dei genitori.

In una Penisola - Abruzzo compreso - che diventa sempre più internazionale, dove genitori anche italianissimi scelgono nomi dal suono esotico (tanto è vero che il primo nato del 2026 all'ospedale di Pescara si chiama Noah), la tradizione continua ad avere la meglio. Mamme e papà pescaresi, in.