Forza Italia Manfredonia evento per il Sì alla Riforma

Si terrà a Manfredonia, il prossimo martedì 17 marzo alle ore 18:30, un importante appuntamento politico organizzato da Forza Italia. L'incontro, dal titolo "Per una giustizia libera e giusta - Vota Sì", mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi caldi della riforma giudiziaria e a promuovere le ragioni del "Sì" nel dibattito nazionale. Il dibattito avrà luogo presso la Sede di Forza Italia, situata in Corso Manfredi, 279. Sarà un'occasione di confronto diretto tra i rappresentanti istituzionali del partito e la cittadinanza su un tema fondamentale per la tenuta democratica e l'efficienza del sistema Paese. Introduzione: L’On. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

