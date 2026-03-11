Fortitudo il PalaDozza resta un fortino Cento ko ora Pesaro è a -2

La Fortitudo ha mantenuto il suo vantaggio in casa contro Pesaro, con il PalaDozza che si conferma un campo difficile per gli avversari. La squadra locale ha conquistato la vittoria, mentre Pesaro ha subito la sua seconda sconfitta consecutiva. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole alla Fortitudo, portando il distacco tra le due squadre a due punti.

Bologna, 11 marzo 2026 – Riprende il filo del discorso interrotto in malo modo venerdì scorso la Fortitudo di coach Attilio Caja, che nel recupero dell'ottava di ritorno contro i cugini di Cento stacca affannosamente il referto rosa numero 19 (78-70) e torna a minacciare il primo posto di Pesaro (a +2 su Bologna e con una partita in meno) in attesa dell'altro recupero Avellino-Rieti (sabato alle 20,30). Ora arriva la pausa per la Coppa Italia Lnp (PalaFlaminio di Rimini da venerdì 13 a domenica 15 marzo): la Effe sarà di nuovo in campo il 21 marzo al PalaDozza contro Rimini, con palla a due alle 20,30. La cronaca. S i gioca sul filo dell'equilibrio nei primi cinque minuti, con Perkovic nel ruolo di direttore d'orchestra senza orchestra, capace di segnare 11 punti in solitaria.