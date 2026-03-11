Dopo il Gran Premio d’Australia della Formula 1, sono emerse discussioni tra i piloti riguardo ai sorpassi record. La gara ha visto 120 passaggi, più del doppio rispetto ai 45 dell’anno precedente, generando commenti contrastanti tra i partecipanti. Nonostante i numeri impressionanti, alcuni piloti si sono mostrati insoddisfatti delle dinamiche di gara e delle strategie adottate. La competizione ha quindi acceso anche polemiche tra i protagonisti del campionato.

Non ha fatto in tempo a concludersi la prima gara del 2026 che le polemiche erano già cominciate. Il Gran Premio d’Australia ha consegnato numeri che, almeno sulla carta, farebbero felice qualsiasi tifoso e organizzatore: 120 sorpassi contro i 45 della stagione precedente. Eppure nei box, ai microfoni e sui social, l’umore era tutt’altro che festoso. Il problema, per molti, sarebbe proprio lì: quei sorpassi non sembravano veri. Dipendevano quasi interamente dalla gestione della batteria, non dalla bravura del pilota o dall’audacia in frenata. Una differenza che, per chi vive la Formula 1 dall’interno, cambia davvero tutto. Cosa dicono i piloti della nuova Formula 1. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Formula 1, cosa fa discutere dopo il Gp di Australia: sorpassi record ma piloti scontenti

Articoli correlati

Formula 1 – GP Australia record su Sky con Russell vincitore e ascolti in crescitaFormula 1 GP Australia su Sky registra ascolti record con la vittoria di George Russell e oltre 729 mila spettatori medi tra Sky Sport Uno Sky Sport...

Formula 1 o Mario Kart? Sorpassi finti e piloti costretti a rallentare per ricaricare: la FIA rischia di uccidere le corseLa Tombazis della Formula Uno: la battuta è quasi scontata, giocando con il cognome del responsabile tecnico della FIA che ha vergato il nuovo...

Una raccolta di contenuti su Formula 1 cosa fa discutere dopo il Gp...

Temi più discussi: Formula 1 2026: la Mercedes e il giallo della compressione. Ecco perché la W17 fa paura; Sorpassi artificiali e piloti ragionieri dell'energia: cosa non convince ancora nella nuova F1; La nostra griglia al Mondiale di F1: Mercedes fa paura, Ferrari finalmente innova; L’Aston Martin ha tanti problemi e poche soluzioni.

Formula 1, cosa fa discutere dopo il Gp di Australia: sorpassi record ma piloti scontentiMelbourne ha acceso il dibattito sul nuovo regolamento F1: piloti critici, tifosi divisi, la FIA studia già i correttivi ... panorama.it

Primo turno di qualifiche del mondiale 2026 andato in archivio. Ecco cosa è successo all'Albert ParkGp Australia 2026, risultati qualifiche - Primo verdetto stagionale in una Formula 1 totalmente rivoluzionata. Nuova aerodinamica, nuovi motori, un nuove realtà in griglia. Osserveremo valori diversi ... formulacritica.it

Sainz Sr: “Questa F1 sembra Formula E, basta sorpassi finti. Va corretta subito” #F1 #Formula1 x.com

Jonathan Wheatley esulta dopo il debutto in Formula 1 di Audi: ‘Impariamo in fretta e il viaggio è appena cominciato’. Il team tedesco conquista subito punti e guarda al futuro con fiducia - facebook.com facebook