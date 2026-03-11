Formazioni statistiche e anticipazioni della sfida di Europa League

Il portiere dell’Aston Villa, Emiliano Martinez, ha dichiarato di prevedere un’altra notte difficile a Lille, dove la sua squadra affronterà gli ottavi di finale di Europa League. La partita tra Lille e Aston Villa si svolgerà in Francia e rappresenta una fase importante della competizione. La sfida si svolgerà in un ambiente che si preannuncia ostile, secondo le anticipazioni.

2026-03-11 15:56:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il portiere dell'Aston Villa Emiliano Martinez si aspetta un'altra notte ostile a Lille quando le squadre si scontreranno negli ottavi di finale di Europa League, andata. Martinez era il nemico pubblico numero uno due anni fa, quando Villa visitò lo Stade Pierre-Mauroy con i tifosi di casa che ricordavano le gesta dell'argentino nella finale di Coppa del Mondo ai calci di rigore contro la Francia in Qatar. La Francia sbaglia due calci di rigore, uno di Kingsley Coman parato da Martinez, i cui giochi mentali spingono poi Aurelien Tchouameni a tirare a lato mentre l'Argentina conquista il trofeo.