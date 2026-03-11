Forlì salvezza nel mirino A 7 giornate dalla fine servono 5 o 6 punti

A sette giornate dalla fine del campionato, il Forlì si concentra sulla salvezza, con l’obiettivo di ottenere tra cinque e sei punti nelle prossime partite. La squadra ha ancora sette incontri a disposizione e punta a chiudere la stagione senza dover affrontare i playout. La situazione attuale richiede un risultato positivo in queste ultime sfide per assicurarsi la permanenza nel campionato.

Cinque o sei punti: sono quelli che, presumibilmente, serviranno al Forlì nei prossimi sette incroci per festeggiare la salvezza diretta, senza passare dalle forche caudine dei playout. Varcate le colonne d'Ercole della 31ª giornata con 34 punti nella stiva, dalla coffa del veliero biancorosso s'intravede la terraferma, ma occhio al mare grosso, ai venti contrari e alle improvvise bonacce. Sì, perché il calendario è disseminato di trappole. A partire dal lunch match di domenica tra le mura amiche contro la Juve Next Gen, la meglio gioventù zebrata, per finire il 26 aprile con il Perugia (-4 sul Forlì) al 'Morgagni', passando per altri crocevia salvezza da brividi, quelli contro Bra e Carpi, rispettivamente in calendario il 4 e il 14 aprile, entrambi sul suolo nemico.