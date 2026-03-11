Forlì-Cesena domina | 50% della squadra italiana ai Mondiali

Due squadre provenienti da Forlì-Cesena si stanno preparando per i Mondiali a Pajulahti, in Finlandia. Complessivamente, il 50% della rappresentanza italiana in questa edizione proviene dal territorio. Le delegazioni locali si stanno allenando per le gare internazionali, che coinvolgeranno atleti di diverse discipline. La partecipazione regionale rappresenta una presenza significativa tra le nazioni coinvolte.

Due delegazioni sportive del territorio di Forlì-Cesena si preparano per affrontare la competizione internazionale a Pajulahti, in Finlandia. La manifestazione, fissata tra il 12 e il 15 marzo 2026, vedrà le atlete romagnole confrontarsi con squadre provenienti da diverse nazioni nel segno della Csit. Si tratta di un appuntamento che segna una tappa cruciale nei Campionati Mondiali di Catch'n Serve Ball. L'evento si svolge presso il Pajulahti Sports Institute, una struttura storica dello sport finlandese, dove l'atmosfera sarà caratterizzata dall'incontro tra culture diverse. Quattro formazioni italiane prenderanno parte alla gara, ma la rappresentanza emiliana è particolarmente rilevante: due delle quattro squadre provengono proprio dal Comitato Aics di Forlì-Cesena.

