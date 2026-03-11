Forlì-Cesena | 17,6 milioni al 90% già assicurati

Il 26 febbraio a Roma si è svolta l’audizione per la candidatura di Forlì e Cesena a Capitale Italiana della Cultura 2028. Durante l’incontro è stato evidenziato che su un totale di 17,6 milioni di euro, il 90% delle risorse finanziarie è già stato assicurato. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle due città e i responsabili del progetto.

Il 26 febbraio a Roma, durante l’audizione per la candidatura di Forlì e Cesena a Capitale Italiana della Cultura 2028, è emerso un quadro finanziario solido: su un budget totale previsto di 17,6 milioni di euro, il 90% delle risorse è già assicurato. Guido Guerzoni, consulente economico incaricato dal Comune, ha confermato ai giurati che i fondi necessari per gli eventi culturali sono quasi interamente coperti da impegni dei due Comuni capofila, dalla Regione e dalla Fondazione Cassa dei Risparmi. La cifra mancante, pari a circa un milione e duecentomila euro, dovrebbe essere reperita grazie al supporto del tessuto imprenditoriale locale, dove operano 80 aziende con fatturati superiori ai 50 milioni annui. 🔗 Leggi su Ameve.eu

