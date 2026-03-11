A Cividale, dieci uomini sono stati coinvolti in un episodio di violenza, mentre a Forlì la squadra ha ottenuto una vittoria in trasferta contro una formazione di alta classifica, dopo quasi cinque mesi. La partita si è svolta sabato 25 ottobre a Brindisi, con il risultato di 79-84, nonostante le assenze di alcuni giocatori chiave.

Forlì non vinceva in trasferta contro una squadra d’alta classifica da quattro mesi e nove giorni: l’impresa fu sabato 25 ottobre a Brindisi, 79-84 nonostante le assenze di Allen, di capitan Tavernelli e di Giulio Gazzotti. Sabato a Cividale, invece, l’Unieuro ha ottenuto un successo tanto sorprendente quanto meritato contro una squadra che in classifica aveva ben 16 punti in più di lei, 34 contro 18. Invece i ragazzi di coach Antimo Martino sono riusciti nell’impresa in una serata nella quale hanno ritrovato Demonte Harper (dopo una partita per il problema al ginocchio), e Raphael Gaspardo (fuori tre incontri). La vittoria romagnola in... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, a Cividale 10 uomini a segno. Il segreto: non succedeva da 5 mesi

