Forlì | 204 bracciali smart salvano gli anziani

A Forlì e nei quindici comuni della zona è stato avviato un progetto da 2,5 milioni di euro dedicato agli anziani non autosufficienti. Nel quadro dell'iniziativa, sono stati distribuiti 204 bracciali smart che permettono di monitorare e garantire maggiore sicurezza agli anziani. La misura coinvolge il supporto diretto alle persone fragili attraverso strumenti tecnologici.

Forlì e i 15 comuni del comprensorio hanno varato un piano da 2,5 milioni di euro per gli anziani non autosufficienti. Il progetto, finanziato dai fondi Pnrr, punta su bracciali smart, assistenza potenziata e nuove soluzioni abitative per evitare l’isolamento. L’iniziativa, presentata dall’assessore al Welfare Angelica Sansavini insieme a Maria Laura Gurioli e Caterina Langella, mira a creare una rete di sicurezza digitale e fisica. La distribuzione di 204 braccialetti intelligenti rappresenta il cuore tecnologico dell’intervento, mentre la riqualificazione edilizia offre alloggi protetti come alternativa alle strutture residenziali tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

